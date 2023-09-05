Дело экс-замглавы комитета по управлению имуществом Оренбурга готовят к суду

Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Комитета по управлению имуществом Оренбурга. Ему вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получение взятки (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с июля 2019 по декабрь 2021 года обвиняемый «потребовал от руководителя коммерческой организации передать аффилированному лицу его знакомого предпринимателя долю в уставном капитале, а получив его согласие, потребовал передать оставшуюся часть». Глава компании выполнил требования подозреваемого, выяснили силовики.

Кроме того, как установили правоохранители, с февраля по июнь минувшего года бывший чиновник получил от бизнесмена незаконное вознаграждение в размере 275 тыс. руб. Он сделал это под угрозой расторжения договора аренды муниципального имущества, считает следствие. Ранее в деле экс-зампреда по имуществу был установлен новый факт взяточничества.

Георгий Портнов