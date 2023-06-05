В Оренбурге установлен новый факт взяточничества в деле экс-зампреда по имуществу

Следствие выявило дополнительный эпизод взяточничества в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета по управлению имуществом Оренбурга Никиты Сафронова (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Новый эпизод преступления касается получения подозреваемым незаконного вознаграждения в 2019-2021 году «от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере аренды муниципального имущества». В связи с этим возбуждено уголовное дело.
Ранее в отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Перед этим в отношении Никиты Сафронова было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируется получение взятки в виде доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 16 млн руб. Ранее чиновника заподозрили в получении взятки на общую сумму 275 тыс. руб. (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) — его задержали в день вступления в должность главы комитета и заключили под стражу на два месяца. После этого суд изменил меру пресечения на домашний арест до 6 сентября.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику увеличили взятку».