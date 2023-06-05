В Оренбурге установлен новый факт взяточничества в деле экс-зампреда по имуществу

Следствие выявило дополнительный эпизод взяточничества в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета по управлению имуществом Оренбурга Никиты Сафронова (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый эпизод преступления касается получения подозреваемым незаконного вознаграждения в 2019-2021 году «от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере аренды муниципального имущества». В связи с этим возбуждено уголовное дело.

Ранее в отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Перед этим в отношении Никиты Сафронова было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируется получение взятки в виде доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 16 млн руб. Ранее чиновника заподозрили в получении взятки на общую сумму 275 тыс. руб. (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) — его задержали в день вступления в должность главы комитета и заключили под стражу на два месяца. После этого суд изменил меру пресечения на домашний арест до 6 сентября.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику увеличили взятку».

Георгий Портнов