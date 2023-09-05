В Екатеринбурге в салоне красоты впервые расплатились цифровыми рублями

В салоне красоты Екатеринбурга впервые заплатили за услугу цифровыми рублями, сообщили в пресс-службе банка «Синара» (ранее СКБ-банк). Клиент салона оплатил услугу цифровым рублем через приложение уральского банка, а предприниматель получил деньги на счет в цифровых рублях в «Делобанке» (входит в банк «Синара»).

Как отметили в пресс-службе банка, операции с цифровым рублем проводятся в режиме friends&family. Сейчас банк «Синара» и «Делобанк» проводят тестирование цифрового рубля с использованием мобильных приложений для физических и юридических лиц.

Как ранее сообщал «Ъ», пробные операции с цифровым рублем в России начались в августе этого года. Введение его в широкий оборот планируется начать с 2025 года. Развитие рынка Цифровых финансовых активов (ЦФА) до сих пор сдерживает множество факторов, в первую очередь слабый интерес инвесторов, регуляторные и налоговые ограничения.

В конце августа свердловские власти заявляли о фейках про перевод жителей региона на цифровые рубли и сборе биометрических данных. В социальных сетях и чатах Whatsapp стали появляться сообщения о переводе жителей на цифровые рубли и призывы явиться в МФЦ, чтобы написать отказ от предоставления биометрических данных.

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