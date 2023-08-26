Свердловские власти заявили о фейках про перевод жителей на цифровые рубли

Свердловские власти заявили о фейках про перевод жителей региона на цифровые рубли и сборе биометрических данных, рассказали в департаменте информационной политики региона. По данным департамента, в социальных сетях и чатах Whatsapp стали появляться сообщения о переводе жителей на цифровые рубли и призывы явиться в МФЦ, чтобы написать отказ от предоставления биометрических данных.

«Указанная информация не соответствует действительности. Никакой процедуры перевода жителей на цифровые рубли — в том числе для выплаты зарплат бюджетникам, пенсий или соцвыплат — нет. Соответственно, нет и необходимости посещать МФЦ и писать какие-либо заявления о предоставлении биометрии»,— прокомментировали в департаменте. Там также уточнили, что в апреле этого года в РФ дополнение к наличным и безналичным деньгам введен цифровой рубль, который является еще одной формой национальной валюты. Но он не является криптовалютой и не имеет срока годности.

По информации регионального министерства цифрового развития и связи, МФЦ в области работают в обычном режиме, фейковые сообщения не нарушили работу офисов.

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