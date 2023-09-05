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На чиновников Рощинского подали в суд из-за нападения собаки на ребенка

Волжский районный суд рассмотрит иск прокуратуры о компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему от нападения собаки. Инцидент произошел 14 июня текущего года в 17:30 (MSK+1) в поселке городского типа Рощинский. Об этом сообщает надзорное ведомство района.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бродячая собака атаковала и укусила ребенка, когда он возвращался домой с матерью. После этого женщина обратилась в прокуратуру.

Контрольный орган провел проверку и установил, что безнадзорная особь была не чипирована. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации.

Ранее стало известно о том, что в Самаре на отлов безнадзорных животных потратят 49,1 млн руб. Соответствующий тендер выиграло ООО «Добрые люди».

Георгий Портнов

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