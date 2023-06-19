В Самаре на отлов безнадзорных животных потратят 49,1 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары нашел подрядчика для решения проблемы безнадзорных собак. Торги выиграло ООО «Добрые люди». Начальная цена контракта составила более 49,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Подрядчик будет оказывать услуги до конца текущего года. Контракт предусматривает отлов и транспортировку животных без владельцев, а также их осмотр, обработку от паразитов, чипирование, учет и регистрацию. Кроме того, в обязанности исполнителя входит содержание собак в течение 20 дней, кастрация и выпуск на свободу. Услуги будут оказываться с 7:00 до 18:00 (осенью и зимой) и до 20:00 (весной и летом).
Ранее ООО «Добрые люди» неоднократно выигрывало аналогичные тендеры. Несмотря на работу по отлову собак в городе, в Самаре неоднократно фиксировались нападения бездомных животных на людей. Одно из них произошло 27 февраля текущего года. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.