В Самаре на отлов безнадзорных животных потратят 49,1 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары нашел подрядчика для решения проблемы безнадзорных собак. Торги выиграло ООО «Добрые люди». Начальная цена контракта составила более 49,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подрядчик будет оказывать услуги до конца текущего года. Контракт предусматривает отлов и транспортировку животных без владельцев, а также их осмотр, обработку от паразитов, чипирование, учет и регистрацию. Кроме того, в обязанности исполнителя входит содержание собак в течение 20 дней, кастрация и выпуск на свободу. Услуги будут оказываться с 7:00 до 18:00 (осенью и зимой) и до 20:00 (весной и летом).

Ранее ООО «Добрые люди» неоднократно выигрывало аналогичные тендеры. Несмотря на работу по отлову собак в городе, в Самаре неоднократно фиксировались нападения бездомных животных на людей. Одно из них произошло 27 февраля текущего года. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов