Рестораторы пожаловались на нехватку поваров и другого персонала

Основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко заявил, что на ресторанном рынке Москвы возникла «жутчайшая нехватка кадров» и «поваров просто нет». Участники рынка заявили, что нехватка поваров и другого персонала оставляет 20–30%. Они связывают это в том числе с ослаблением рубля, которое привело к оттоку мигрантов из России.

Общепиту также не хватает барменов и сотрудников клининга, сообщил РБК основатель сети «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФриО) Сергей Миронов. По его словам, по Москве нехватка сотрудников около 20–30%, и «такого вакуума не было никогда».

В пресс-службе сети лапшичных «Воккер» сказали, что острая проблема нехватки кадров ощущается с июня. Из-за этого компании, «сжав зубы, пришлось повышать зарплату сотрудникам». Руководитель проекта «Воккер» Антон Красулин уточнил, что доля иностранцев, занятых на ресторанном рынке Москвы, составляет около 60%, а в быстром питании — 70–75%.

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров оценил дефицит кадров на ресторанном рынке в 20%. Он при этом считает, что «сотрудников традиционно не хватает каждый год начиная с июня до конца октября, затем в январе кадров становится слишком много, а к лету снова дефицит».

Тем временем в январе--июне доля россиян, посещающих заведения трех крупных игроков на рынке фастфуда — «Вкусно — и точка» (преемник McDonald`s) Burger King и KFC с Rostic`s, оказалась максимальной за последние несколько лет и достигла 45%. Эксперты предупреждают, что в целом сегмент фастфуда может оказаться перенасыщенным.

Подробности — в материале «Ъ» «Времени есть нет».

Лаура Кеффер