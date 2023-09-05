В Петербурге оборот розничной торговли в июле вырос на 18%

Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге в июле 2023 года вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 191,3 млрд рублей, говорится в отчете Петростата.

С января по июль текущего года оборот составил 1258,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,7% больше показателя за тот же период 2022 года.

В Ленобласти оборот розничной торговли в январе–июле 2023 года составил 377,3 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем за семь месяцев 2022 года. В июле 2023 года, соответственно, 62,2 млрд рублей (на 7,2% больше).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество самозанятых в Петербурге за год выросло на 31% без учета индивидуальных предпринимателей. Это самая быстрорастущая категория среди субъектов малого предпринимательства.

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