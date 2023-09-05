Для Новосибирска могут быть удвоены закупки трамваев

Бюджет Новосибирской области готов в два раза увеличить расходы на закупку трамваев для Новосибирска, сообщает пресс-служба облправительства. «При условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока – коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза. Если вместо 10 надо купить 20 вагонов – мы на это пойдем»,– сказал губернатор Андрей Травников.

Сейчас на двух трамвайных маршрутах в будничные дни около 18 тыс. пассажиров. Предполагается, что пассажиропоток моет составить до 40 тыс. человек за счет сокращения интервалов движения, но для этого сейчас не хватает вагонов, сообщает облправительство.

Протяженность пассажирских трамвайных путей в Новосибирске – 137,5 км одиночного пути. Капитальный ремонт необходим не менее 60 км трамвайных путей.

Ранее сообщалось, что областные власти предусмотрели в бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 110 млн руб. на модернизацию 10 трамваев. а последние шесть лет в регионе модернизировано 37 трамваев (27 – при участии областного бюджета). В регионе модернизацией трамваев занимается совместное предприятие мэрии Новосибирска и завода «Белкоммунмаш» - «БКМ-Сибирь».

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Оксана Павлова