В Красноярском крае пройдут четырехдневные военные учения

В Назаровском районе Красноярского края пройдут военные учения с 5 по 8 сентября, сообщает районная администрация.

На время проведения учений военные запустят квадрокоптеры, также воздушное пространство будут патрулировать вертолеты. На дорогах и в полях расставят военную технику. Отмечается, что помимо этого будут задействованы крупногабаритная военная техника и средства имитации взрывных устройств.

Власти просят местное население сохранять спокойствие и на период военных мероприятий воздержаться от походов за грибами. Уточняется, что учения никак не повлияют на движение транспорта, однако во время перемещения военной колонны дорогу могут временно перекрыть.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что военкоматы Омской области с сентября будут рассылать повестки для граждан, которые ранее служили в армии, а также тех, кто у кого есть военно-учетная специальность. Для приписного состава с 14 сентября будут организованы тренировочные занятия.

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Александр Киселев