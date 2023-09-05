Смольный одобрил продление проспекта Ветеранов к новым жилым кварталам

Три земельных участка для строительства продолжения проспекта Ветеранов в Санкт-Петербурге предоставят частным инвесторам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Протяжённость четырёхполосной дороги от проспекта Буденного до Красносельского шоссе составит около 1700 метров. После завершения строительства город намерен выкупить участок в собственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что В Приморском районе Санкт-Петербурга в четверг, 31 августа, открыли новый участок Шуваловского проспекта. Предполагается, что построенная от Камышовой до Планерной улицы трасса разгрузит съезд с ЗСД на Богатырском проспекте и улучшит дорожную ситуацию в целом.

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