Хакасия создаст компанию для развития инфраструктуры по обращению с ТКО

Власти Республики Хакасия намерены учредить новую компанию АО «Экопарк» для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), следует из постановления правительства региона.

«В планах задействовать АО в качестве концессионера в проекте создания мусороперерабатывающего комплекса. В последующем передать ему полигон (под комплекс) и те полигоны, которые еще действуют», - сказал глава республиканского Минприроды Владимир Лебедев на заседании правительства (цитата по «Интерфакс»).

Предполагается, что компания сможет участвовать в конкурсах по выбору регоператора по обращению с ТКО в случае лишения статуса действующего регоператора или по окончанию срока соглашения с ним.

По словам Владимира Лебедева, предыдущие предложения потенциальных инвесторов о строительстве мусороперерабатывающего завода были отклонены правительством в силу значительных затрат из республиканского бюджета в рамках потенциального концессионного соглашения, так как суммы доходили до 500 млн руб. выпадающих доходов.

В 2021 году власти Хакасии сообщали о планах выделить без торгов землю для реализации проекта компании «Эко групп» по строительству в северо-восточной части Черногорска (Хакасия) мусороперерабатывающего завода мощностью 150 тыс. т ТКО. Между компанией и Минэкономразвития Хакасии было подписано инвестиционное соглашение о сотрудничестве.Общий объем инвестиций по проекту составит 265,7 млн руб.

О намерении создать государственное предприятие власти Хакасии сообщали еще в мае этого года. С 2018 года регоператором в регионе является московская компания «Аэросити-2000». Власти республики не раз предъявляли ей претензии, касающиеся качества работ. В марте 2023 года «Аэросити-2000» со ссылкой на министерство строительства Хакасии и муниципалитеты сообщила о том, что количество жалоб на работу регоператора в феврале по сравнению с январем значительно снизилось. В июле 2023-го глава республики Валентин Коновалов поручил расторгнуть договор с регоператором «Аэросити-2000».

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Лолита Белова