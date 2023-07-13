Глава Хакасии поручил расторгнуть договор с регоператором «Аэросити-2000»

Договор с региональным оператором по вывозу мусора «Аэросити-2000» будет расторгнут, написал в своем Telegram-канале глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. «Мне продолжают поступать жалобы от жителей республики на вывоз мусора. Региональный оператор в полной мере не справляется со своими обязанностями. В Хакасии не прекращаются сбои с вывозом ТКО, у компании сохраняется задолженность перед субподрядчиками», - объяснил причину такого решения господин Коновалов.

По словам главы республики, недавно верховный совет принял закон, определяющий механизм лишения регоператора его статуса. Соответствующая процедура начнется до 1 августа 2023 года.

В мае 2023 года власти Хакасии заявили о намерении создать государственное предприятие, которое может стать региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Оно сможет принять участие в конкурсе на оказание населению этих услуг после прекращения статуса действующего регоператора.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», московская компания «Аэросити-2000» стала единственным «мусорным» регоператором Хакасии летом 2018 года. С тех пор власти республики не раз предъявляли ей претензии, касающиеся качества работ. В марте 2023 года «Аэросити-2000» со ссылкой на министерство строительства Хакасии и муниципалитеты сообщила о том, что количество жалоб на работу регоператора в феврале по сравнению с январем значительно снизилось.

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Лолита Белова