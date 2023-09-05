В Петербурге ущерб от коррупции за полгода составил 10,5 млрд рублей

Сумма ущерба от преступной коррупционной деятельности в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2023 года составила 10,5 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей уже возмещено в добровольном порядке, сообщил прокурор Виктор Мельник «Петербургскому дневнику».

Господин Мельник уточнил, что в 2022 году в Петербурге было выявлено около 600 преступлений коррупционной направленности, в 2023 году — более 450. При этом количество вскрытых фактов взяточничества в текущем году возросло с 83 до 113 преступлений.

Прокурор отметил, что для борьбы с организованной преступностью ведомство привлекает IT-специалистов, банки и налоговые службы, поскольку в коррупционных целях в последнее время часто используется криптовалюта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суды Петербурга стали чаще рассматривать уголовные дела о даче взятки.

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