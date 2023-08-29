Суды Петербурга стали чаще рассматривать уголовные дела о даче взятки

В Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2023 года выросло количество коррупционных дел, связанных с дачей взятки. Об этом 29 августа сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

За полгода по этой статье (ст. 291 УК РФ) городские суды рассмотрели 46 дел, в 2022 году такое же количество дел по ней было рассмотрено за весь год.

Статистика дел о получении взятки (ст. 290 УК РФ) не показала существенных изменений. За шесть месяцев текущего года таких дел было рассмотрено 29, что примерно соответствует цифрам за весь 2022 год (68 дел).

На третьем месте по числу коррупционных преступлений — мелкое взяточничество, где также не произошло существенных изменений по сравнению с прошлогодними показателями (18 дел за первое полугодие 2023 года против 42 за весь 2022 год).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что инспектор Госстройнадзора получила условный срок за взятку.

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