Компании Евгении Машко не удалось снять обременение с земельного участка в Деме

Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «Созвездие первых» в отмене обеспечительных мер на земельный участок площадью 5,2 га на берегу озера в Демском районе Уфы, где компания намерена построить круглогодичный оздоровительный центр Millennium Park Resort стоимостью около 100 млн руб.

Обеспечительные меры были приняты в конце мая в рамках рассмотрения иска региональной общественной организации «Фанатский клуб футбольного клуба “Уфа” «Уфимская губерния» (председатель — Андрей Никитин) к минземимущества Башкирии. Истец просит суд признать незаконным снятие с кадастрового учета земельного участка площадью 3 га. Спорный участок был поставлен на кадастровый учет в ноябре 2020 года. Вид его разрешенного использовался был «для размещения детских и спортивных лагерей». В апреле текущего года, следует из материалов дела, участок был снят с кадастрового учета и включен в состав нового — площадью 5,2 га и с видом разрешенного использования «природно–познавательный туризм, туристическое обслуживание, благоустройство территории».

Представитель «Созвездия первых» в суде (компания участвует в судебном процессе в качестве третьего лица) заявил, что обеспечительные меры мешают реализации инвестиционного проекта. Между компанией и министерством предпринимательства и туризма Башкирии было заключено соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, который компания должна получить в аренду без проведения торгов. По его условиям, в 2023 году инвестор обязался оборудовать пляж, установить семь бочек-бань и столько же юрт, начать строительство мини-отеля, сцены, павлинария, питомника для собак, парка миниатюр, спортивной площадки, а год спустя – пяти a-фрейм домов, банного комплекса, бассейна, конюшни и детской зоны. В настоящее время, отметил представитель компании, готов пирс стоимостью 3,2 млн руб., две липовые бани с видовыми верандами (по 1,5 млн руб. каждая), три дома с видовыми верандами (9 млн руб.), строятся отель на 30 номеров (20 млн руб.), ресепшен и номера для сотрудников (4,5 млн руб.), бар на пляже (1,5 млн руб.), cat&dog house и фотостудии (1,5 млн руб.), выполнены ландшафные работы пляжной зоны (1,5 млн руб.), павлинарий (400 тыс. руб.), общественный туалет и туалет для инвалидов с хозблоком (915 тыс. руб.).

Обеспечительные меры, наложенные на участок, по словам представителя «Созвездия первых», могут помешать получению гранта на реализацию масштабного инвестиционного проекта. «В комиссии по рассмотрению заявок пояснили, что получение гранта невозможно при наличии запрета на регистрационные действия»,— сообщил он в суде. Без регистрации договора аренды невозможно подключение построенных деревянных домов к электроснабжению, и «в дождливое и холодное время все постройки сгниют».

Суд, отказывая в отмене обеспечительных мер, пришел к выводу, «что в случае удовлетворения требования непринятие именно этой меры затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта».

Олег Вахитов

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