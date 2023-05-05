Проект оздоровительного центра Евгении Машко получил статус масштабного

На «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии признали масштабным проект компании «Созвездие первых» по созданию круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort на берегу озера в Демском районе Уфы, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики. Статус масштабного проекта позволит инвестору получить земельный участок без проведения торгов.

Компания намерена направить на его реализацию около 110 млн руб. В парке отдыха планируется создать этно-деревню с российским центром иппо- и апитерапии. В нем появится 25 рабочих мест.

«Первоначально планируется построить несколько глэмпингов, разместить на территории беседки для отдыха, а также выставочный и банкетный залы. В дальнейшем инвестор намерен открыть здесь конюшни, апи-/иппоцентры и бассейн», — отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. По его словам, реализовать первый этап инвестпроекта планируется в текущем году, остальные — в 2024 году.

ООО «Созвездие первых» зарегистрировано в селе Чесноковка Уфимского района в ноябре 2015 года. Компания принадлежит Евгении Машко. В 2022 году выручка ООО равнялась 11,7 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб.

Майя Иванова

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