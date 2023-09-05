Днепр готовится к многочасовым отключениям света зимой

Директор «ДТЭК Днепровские электросети» Андрей Терещук сообщил, что город готовится к веерным отключениям электроэнергии зимой. По его словам, восстановить разрушенную инфраструктуру на 100% не удалось.

«Отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии 4–8 часов в сутки, это будет хорошо»,— сказал господин Терещук (цитата по изданию «Страна.ua»).

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее говорил, что страна зимой сможет обойтись без отключений света, если не будет новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в начале августа говорил, что Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона.

Леонид Уварчев