Гендиректор «Курорта Белокуриха» получит мандат депутата алтайского заксобрания

Вакантный мандат депутата законодательного собрания Алтайского края получит гендиректор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. Его кандидатуру поддержал президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР).

Мандат оказался вакантным после того, как сложил свои полномочия депутат Антон Васильев. Как сообщал «Ъ-Сибирь», 31 августа 2023 года на сессии заксобрания он был избран новым уполномоченным по правам человека в Алтайском крае.

Господин Васильев был избран в 2021 году по партсписку ЕР. Константин Ежов тогда возглавлял территориальную группу кандидатов ЕР №14. «Теперь его кандидатуру рассмотрит президиум генсовета «Единой России». В случае ее утверждения на федеральном уровне региональное отделение партии представит в избирательную комиссию Алтайского края документы, необходимые для передачи мандата Константину Ежову»,– уточнили в пресс-службе РО ЕР.

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Валерий Лавский