Новым омбудсменом Алтайского края избран Антон Васильев

Депутат фракции «Единой России» (ЕР) законодательного собрания Антон Васильев избран уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. Решение об этом приняла сессия регионального парламента 31 августа.

Кандидатура господина Васильева была предложена губернатором Виктором Томенко. Он сменил на этом посту Бориса Ларина, который работал омбудсменом с 2013 года. Помимо господина Васильева на пост уполномоченного была выдвинута кандидатура заместителя председателя правозащитной организации «Форпост» Марины Афанасьевой.

В связи с избранием Антон Васильев сдал мандат депутата заксобрания. Поскольку он был избран по списку ЕР, освободившееся место останется за этой партией. Господин Васильев возглавлял парламентский комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям. Кроме того, являлся заместителем руководителя фракции ЕР.

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Валерий Лавский