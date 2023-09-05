Выдачи ипотеки в Черноземье выросли на 66% в первой половине 2023 года

Жители Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей за январь-июнь 2023 года взяли в банках ипотечные кредиты в сумме на более 100 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в главном управлении Банка России по ЦФО. По оценке ЦБ, это на 66% больше, чем в первом полугодии 2022 года, а аналогичный показатель 2021-го выдачи превысили на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным статистики ЦБ, наибольший рост выдач был зафиксирован в Белгородской области — на 75%, с 13 до 22,7 млрд руб. Следующей по динамике идет Тамбовская область, там выдачи увеличились на 71%, с 6,8 до 11,7 млрд руб. В Курской области рынок в денежном выражении вырос на тот же 71%, увеличившись с 9,6 до 16,5 млрд руб. Близкую динамику ЦБ фиксирует и в Липецкой области — рост на 69%, с 8,8 до 14,8 млрд руб. В Орловской области выдачи ипотеки увеличились на 67%, с 6,5 до 10,8 млрд руб.

Несколько меньшей оказалась динамика в Воронежской области. Выдачи на самом большом в Черноземье строительном рынке к середине года показали рост на 57% к аналогичному периоду 2022-го, с 23,8 до 37,3 млрд руб.

Рост рынка ипотеки в Черноземье в количественном выражении оказался менее существенным. Всего в макрорегионе в первой половине 2023 года было выдано 32,4 тыс. ипотечных кредитов — на 51% больше, чем в январе-июне 2022-го.

В ЦБ считают, что «увеличение темпов кредитования происходит за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов». Это в итоге «отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования», а также приводит к «существенному разрыву цен на жилье на первичном и вторичном рынках»

Чтобы защитить рынок от негативных факторов «ускорения роста ипотеки» ЦБ с 1 октября 2023 года планирует повысить макропруденциальные требования по эту виду кредитов. В частности, для ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом или «с высоким показателем долговой нагрузки заемщика» будут установлены «запретительные значения надбавок к коэффициентам риска». А по ипотечным кредитам на вторичное жилье эти надбавки, напротив, будут повышены не столь существенно.

«Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов с высоким показателем долговой нагрузки»,— рассчитывают в ЦБ.

Напомним, в первой половине 2023 года жители регионов Черноземья стали еще более закредитованными, чем в 2022-м. Как рассчитал „Ъ“ по данным Банка России, совокупный долг по еще не выплаченным кредитам всех видов — от потребительских до ипотечных— с января по июль увеличился на 10% и преодолел психологическую отметку в 1 трлн руб. Выдачи новых займов росли опережающими темпами — в Тамбовской области жители стали брать потребкредитов сразу вдвое больше. Банкиры считают, что жители кредитуются активнее в ожидании роста цен и ставок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте