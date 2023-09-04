Университет Амстердама готовит коллекцию «скифского золота» к передаче Украине

«Скифское золото», которое должны передать Украине, еще находится в Нидерландах. Сейчас Университет Амстердама готовит его к транспортировке. Об этом сообщил официальный представитель университета Яша Ланге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dejong / AP Фото: Peter Dejong / AP

«Коллекция пока не передана. В настоящее время мы со всеми заинтересованными сторонами ведем подготовку к ее транспортировке»,— сказал господин Ланге ТАСС.

«Скифское золото» — выставка почти 2 тыс. изделий из золота, обнаруженных в Северном Причерноморье, сформированная из коллекций шести музеев и историко-культурных заповедников. В частности, в коллекцию входят золотой шлем, меч и ножны к нему, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы. Экспонаты направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». Однако после присоединения полуострова в 2014 году возник спор, кому возвращать золото — крымским музеям или Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине, его должны передать в Киев. В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года вынес такое же решение. 9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов утвердил передачу коллекции Украине.

Руководители музеев Крыма утверждали, что не знали о заседании 9 июня. Они говорили, что будут изучать возможность обжаловать решение Верховного суда.

Олеся Павленко