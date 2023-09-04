ФСБ задержала в Москве белоруса Григорчука по делу о контрабанде оружия

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Москве гражданина Белоруссии Анатолия Григорчука, который обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (попытка незаконного перемещения через границу взрывчатых, отправляющих веществ или боеприпасов по предварительному сговору).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «по решению одного из московских судов» гражданин отправлен в СИЗО. На какой срок, неизвестно.

По данным агентства, в Москве арестованный работал водителем. По вменяемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Лусине Баласян