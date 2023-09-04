Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала в Москве белоруса Григорчука по делу о контрабанде оружия

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Москве гражданина Белоруссии Анатолия Григорчука, который обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (попытка незаконного перемещения через границу взрывчатых, отправляющих веществ или боеприпасов по предварительному сговору).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «по решению одного из московских судов» гражданин отправлен в СИЗО. На какой срок, неизвестно.

По данным агентства, в Москве арестованный работал водителем. По вменяемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...