Путин поблагодарил за организацию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю Духовного управления мусульман РФ Равилю Гайнутдину и муфтию Духовного собрания мусульман России Альбиру Крганову «за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».

Это следует из подписанного сегодня главой государства распоряжения «О поощрении», опубликованном на портале правовой информации.

Благодарность татарстанскому муфтию Камилю Самигуллину по этому поводу Владимир Путин объявил еще в июле.

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоялось в Татарстане в мае 2022 года. Оргкомитет по подготовке мероприятий возглавлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"