Арабские племена рассорились с курдами

Американцам пришлось вмешаться в конфликт между курдами и арабскими племенами на северо-востоке Сирии. За последнюю неделю в результате столкновений там погибли более 70 человек. Под угрозой оказалось военное присутствие США в этом районе. Некоторые из местных игроков обвиняют в раскачивании ситуации Россию, Иран и официальный Дамаск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протесты в городе Сувейда, Сирия

Фото: Suwayda24 / AP Протесты в городе Сувейда, Сирия

Фото: Suwayda24 / AP

Решение вопроса было поручено заместителю помощника госсекретаря США Итану Голдричу, курирующему сирийское направление, и командующему операцией «Непоколебимая решимость» международной антитеррористической коалиции генерал-майору Джоэлу Вауэллу. В воскресенье они встретились на северо-востоке Сирии c представителями структур, контролирующих регион. Во-первых, это Силы демократической Сирии (SDF), основной костяк которых составляют курды. Во-вторых, представители Совета демократической Сирии (СДС) — политического зонтика SDF. В-третьих, шейхи арабских племен провинции Дейр-эз-Зор. После этого господин Голдрич отправился в Стамбул, чтобы обсудить с находящимися там членами сирийской оппозиции конфликт на северо-востоке и юге Сирии.

Ситуация в обоих регионах в последнее время вышла из-под контроля. На юге не прекращаются выступления друзского и арабского населения, вызванные резким ухудшением социально-экономического положения в стране (см. «Ъ» от 25 августа). А на северо-востоке, где базируются возглавляемые США силы международной антитеррористической коалиции, в конце августа внезапно вспыхнули столкновения между курдами и арабскими племенами.

Поводом стало задержание отрядами SDF командующего «Военным советом Дейр-эз-Зора» (арабское ополчение) Ахмеда аль-Хубейля за «совершение многих преступлений и правонарушений, связанных с его общением и координацией с внешними сторонами, за совершение уголовных преступлений против народа и незаконного оборота наркотиков, а также из-за его плохого управления ситуацией с безопасностью».

Ахмед аль-Хубейль — довольно одиозная личность, известная криминальным прошлым, но с вполне типичной судьбой для многих местных полевых командиров.

Он успел побывать в рядах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), затем бежал в Турцию. Вернувшись в Сирию в 2016 году, начал сотрудничать с SDF и находящимися в этом районе американцами. Благодаря связям ему удавалось достаточно успешно заниматься контрабандой наркотиков и оружия. До последнего времени командование SDF его не трогало, так как он соблюдал лояльность, но, видимо, интересы сторон разошлись. Вместе с командиром «Военного совета» были задержаны еще четыре боевика.

Напомним, что SDF контролируют большую часть сирийских провинций на северо-востоке — Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В последних двух также заметно присутствуют силы сирийского режима, поддерживаемые российскими военными и иранскими ополченцами. Помощь SDF оказывают США. В том же районе находятся крупнейшие нефтяные и газовые месторождения.

Формирования арабских племен входят в состав SDF, они сотрудничали в борьбе с ИГ, однако между ними периодически возникают разного рода конфликты. Достаточно часто арабы обвиняют курдов в дискриминации по этническому признаку. Однако столь масштабных столкновений до сих пор не случалось.

Боевые действия вышли за пределы одной провинции, арабское ополчение взяло под контроль многие опорные пункты SDF, а в некоторых районах вступило в конфликт и с правительственными силами. Была также перерезана трасса M4. Параллельно обострилась обстановка в Манбидже, где SDF столкнулись уже с протурецкой сирийской оппозицией, практически никак не связанной с арабскими племенами в Дейр-эз-Зоре. За неделю в столкновениях погибли свыше 70 человек.

На фоне вспыхнувших боевых действий появились сообщения, что шейхи некоторых арабских племен призвали силы коалиции, а также Турцию покинуть регион, что воспринимается как возможный шаг к передаче этой территории под контроль официального Дамаска.

Напомним, что сирийские власти, а также Москва и Тегеран неоднократно настаивали на уходе из Сирии как американских, так и турецких военных. Так, шейх племени Джубур заявил в субботу, что Иран, Россия и сирийское правительство работают над разжиганием разногласий и подстрекательством племен в Дейр-эз-Зоре. При этом есть также информация о том, что арабские племена, напротив, обратились к США с просьбой защитить их от курдов и сформировать с ними отдельный от SDF союз.

Так или иначе, американцы подключились к переговорам. Они призвали курдов учитывать жалобы местного населения. Но чем все закончится, пока неизвестно. Одни говорят о достигнутом соглашении о перемирии, другие отрицают эту информацию. В некоторых районах курды смогли вернуть контроль над территорией.

«Ситуация достаточно противоречива. События в Манбидже и Дейр-эз-Зоре развиваются параллельно, но выгодоприобретатели там могут быть разные. В Манбидже все-таки сильно влияние Турции, а вот Дейр-эз-Зор потенциально может вернуться под управление официального Дамаска. Есть информация, что президент Сирии Башар Асад скорее поддерживает восстание племен против SDF, но при этом ему невыгоден уход SDF из Манбиджа»,— сказал «Ъ» эксперт РСМД Кирилл Семенов. Впрочем, по его словам, пока неясно, чем все закончится: слишком многие силы имеют свое влияние в регионе, и, чьи интересы возобладают, пока неизвестно.

Марианна Беленькая