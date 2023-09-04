Заварухин о победе над «Салаватом Юлаевым»: «Лидеры должны так играть»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин назвал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 заслугой команды, ее духа и поддержки болельщиков. «Лидеры должны так играть»,— сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Автомобилиста» поблагодарил болельщиков, которые сильно поддержали команду в третьем периоде и придали эмоциональных сил.

«Неплохой матч, но против таких соперников мы должны быть более дисциплинированными, не допускать столько удалений и до конца придерживаться плана на игру»,— отметил главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов.

Согласно статистике «Автомобилист» превзошел «Салават Юлаев» по броскам в створ (31 на 25) и по блокированным броскам (19 на 15). Команда из Уфы совершила на один силовой прием больше (11 на 10) и совершила больше вбрасываний (26 на 21), а также получила больше штрафов (14 на 8).

Александр Стародумов

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