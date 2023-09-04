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ХК «Автомобилист» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над ХК «Салават Юлаев» (Уфа) во втором туре регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил в Екатеринбурге на КРК «Уралец» и закончился со счетом 2:1 (1:0; 0:1; 1:0).

Первый период был за «Автомобилистом». За счет прессинга и множества атак удалось забить первую шайбу (отличился Анатолий Голышев). «Металлург» в это время находился в меньшинстве.

Во втором периоде «Салават Юлаев» воспользовался преимуществом в два игрока и забросил ответную шайбу (автор гола — нападающий Сергей Шмелев).

Через несколько минут ситуация зеркально изменилась: уже «Салават Юлаев» был в меньшинстве на двух игроков, но «Автомобилист» шанс не реализовал.

В третьем периоде «Автомобилист» забросил вторую шайбу, выведя нападающего на позицию один в один с вратарем соперника — дубль оформил Анатолий Голышев.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 7 сентября в гостях против омского «Авангарда».

Александр Стародумов

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