Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Все равно референдум получается

Эксперты дали финальный прогноз по губернаторским выборам-2023

В понедельник Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провели на базе МИА «Россия сегодня» круглый стол «Выборы-2023: на финишной прямой». На нем социологи поделились своими прогнозами результатов предстоящих в конце этой недели губернаторских выборов. По их оценкам, безусловное лидерство везде остается за действующими руководителями: в большинстве случаев их расчетные рейтинги позволяют надеяться на победу в первом же туре. Это говорит о том, что в России доминируют кампании референдумного типа, в которых никто из оппонентов не может навязать губернаторам борьбу, сделали вывод участники мероприятия, связав эту тенденцию с запросом населения на стабильность. Сторонний эксперт предупреждает, что такое положение дел сказывается на глобальной конкурентоспособности российских специалистов в гуманитарных технологиях.

Агитационный баннер на автобусной остановке в Красноярском крае

Агитационный баннер на автобусной остановке в Красноярском крае

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Агитационный баннер на автобусной остановке в Красноярском крае

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Как ни одна война не похожа на другую, так и ни одна избирательная кампания не похожа на другую»,— начал обсуждение руководитель научного совета ЦПК Алексей Чеснаков, после чего сразу перешел к общим чертам проходящих в России выборов губернаторов.

Ключевая тенденция — преобладание «кампаний референдумного типа», то есть отсутствие достойных конкурентов действующему губернатору и высокая вероятность его победы.

«Наша политическая культура движется в этом направлении»,— отметил господин Чеснаков. В подтверждение этих слов присутствующие социологи представили результаты опросов, посвященных губернаторским кампаниям. Чаще всего они делали однозначный вывод о высоких шансах действующих глав регионов на победу. Так, представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов представил расчеты по Ивановской области, Москве, Приморскому и Красноярскому краям. Они были сделаны на основе региональных опросов с выборкой 1,6 тыс. человек, которых опрашивали как поквартирно, так и по телефону (исследования по заказу ЭИСИ в Москве и Ивановской области проводились с 26 июля по 3 августа, в Приморье и Красноярском крае — с 18 по 24 августа, статистическая погрешность — 2,5%). Расчетные показатели явки и рейтингов кандидатов были сделаны с учетом данных об информированности о выборах, интереса к ним, мотивов голосования и других обстоятельств.

Большинство действующих губернаторов не стали участвовать в дебатах

В Ивановской области, по мнению ВЦИОМа, губернатор Станислав Воскресенский лидирует с результатом 83,1% голосов, ожидаемая явка — 34,5%. В Москве мэру Сергею Собянину социологи прочат 77,5% при явке 38,2%. Расчетный показатель голосования за главу Приморского края Олега Кожемяко — 75,6%, явка — 34,6%. Наконец, в Красноярском крае врио губернатора Михаил Котюков может рассчитывать на 71,4% при явке 34,9%. «Подтверждаю слова о референдумном типе выборов. Во всех регионах именно такой»,— заявил господин Мамонов.

Григорий Кертман из Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) представил данные по Московской, Псковской, Нижегородской, Самарской и Омской областям (расчеты произведены на основе инициативного поквартирного опроса 1,2 тыс. респондентов, проведенного в каждом регионе с 25 июля по 10 августа, погрешность не более 3,8%). В расчетах учитывалось распределение ответов на вопросы, касающиеся политических предпочтений избирателей и вероятности их участия в выборах.

«Это не прогнозы. Наши опросы закончились за месяц до начала активной стадии избирательной кампании. Расчет — это то, что произошло бы, если бы выборы произошли на момент окончания опроса»,— предупредил господин Кертман. Согласно этим данным, глава Подмосковья Андрей Воробьев наберет 69,9% голосов при явке 37%, Михаил Ведерников (Псковская область) — 81,3% при явке 39,4%, Глеб Никитин (Нижегородская область) может рассчитывать на 81,4% при явке 35,2%, Дмитрий Азаров (Самарская область) — 79,7% при явке 39,8%, а врио омского губернатора Виталий Хоценко — 72,1% при явке 41,4%.

Омская область готовится поменять эсера на единоросса

Рассуждая о невысоких процентах оппозиционных кандидатов (они получают менее 10% голосов везде, кроме Омской области, где расчетный показатель выдвиженца КПРФ Андрея Алехина составляет 15,2%), Григорий Кертман пояснил: «Такая устойчивая диспозиция связана с тем, что рейтинги кандидатов — это не столько их персональные рейтинги, сколько проекции поддержки их партий». То есть, по мнению социолога, оппозиционные кандидаты практически не смогли набрать персональные очки у своих избирателей.

В свою очередь, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский рассказал о расчетах по Алтайскому краю, Новосибирской и Орловской областям, а также по Хакасии. Свой прогноз ИНСОМАР обосновывает многофакторным математическим моделированием на основе инициативного телефонного опроса 1,2 тыс. респондентов в каждом регионе по квотной репрезентативной выборке (на Алтае и в Орловской области опрос проводился 2 сентября, в остальных регионах — 30–31 августа, погрешность — 2,9%).

В большинстве случаев данные были похожи на примеры из предыдущих выступлений. Так, главе Алтайского края Виктору Томенко социологи насчитали 68% при явке 34–38%, его новосибирскому коллеге Андрею Травникову — 69% при явке 30–34%, а орловскому губернатору Андрею Клычкову — 79% при явке 47–51%.

После этого господин Потуремский перешел к самому сложному региону — Хакасии. Напомним, что там предполагались «самые конкурентные» выборы, где действующему главе Валентину Коновалову (КПРФ) должен был противостоять депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Симпатии федеральных властей были на стороне единоросса, но 2 сентября он снялся с предвыборной гонки из-за болезни.

Однако в исследовании ИНСОМАР кандидат Сокол еще фигурировал, и его рейтинг среди тех, кто собирался принять участие в выборах, тогда составлял 41% при 40% у господина Коновалова. Эти цифры означали, что противостояние двух кандидатов продолжится во втором туре выборов. «Теперь говорить о каких-то расчетах, тем более электоральных прогнозах, на мой взгляд, просто невозможно»,— дипломатично заявил Виктор Потуремский. Другие участники дискуссии его поддержали.

Комментируя преимущественно референдумный характер избирательных кампаний, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев связал его с запросом избирателей на «стабильность».

«Люди хотят прислониться к сильной власти»,— сказал господин Алиев. По мнению эксперта, «бенефициаром» этого запроса стал в том числе и коммунист Коновалов.

Политконсультант Мария Сергеева, не участвовавшая в круглом столе, предупреждает, что кампании референдумного типа — это «палка о двух концах». С одной стороны, они хорошо работают на укрепление общественного консенсуса и политической стабильности, но с другой — снижают конкурентоспособность российских специалистов по гуманитарным технологиям (soft power, «мягкая сила»).

«Как при отсутствии политической конкуренции внутри страны будут появляться эффективные кадры для глобальной конкуренции идей и многочисленных информационных войн? — задается вопросом эксперт.— Это не та сфера, в которой можно прослушать теорию и стать специалистом. Если главным критерием эффективности специалиста станет умение первым добежать до начальства с красивой презентацией, такой специалист неизбежно начнет проигрывать на мировом рынке».

Андрей Винокуров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...