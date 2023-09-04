Все равно референдум получается

В понедельник Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провели на базе МИА «Россия сегодня» круглый стол «Выборы-2023: на финишной прямой». На нем социологи поделились своими прогнозами результатов предстоящих в конце этой недели губернаторских выборов. По их оценкам, безусловное лидерство везде остается за действующими руководителями: в большинстве случаев их расчетные рейтинги позволяют надеяться на победу в первом же туре. Это говорит о том, что в России доминируют кампании референдумного типа, в которых никто из оппонентов не может навязать губернаторам борьбу, сделали вывод участники мероприятия, связав эту тенденцию с запросом населения на стабильность. Сторонний эксперт предупреждает, что такое положение дел сказывается на глобальной конкурентоспособности российских специалистов в гуманитарных технологиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агитационный баннер на автобусной остановке в Красноярском крае

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Агитационный баннер на автобусной остановке в Красноярском крае

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Как ни одна война не похожа на другую, так и ни одна избирательная кампания не похожа на другую»,— начал обсуждение руководитель научного совета ЦПК Алексей Чеснаков, после чего сразу перешел к общим чертам проходящих в России выборов губернаторов.

Ключевая тенденция — преобладание «кампаний референдумного типа», то есть отсутствие достойных конкурентов действующему губернатору и высокая вероятность его победы.

«Наша политическая культура движется в этом направлении»,— отметил господин Чеснаков. В подтверждение этих слов присутствующие социологи представили результаты опросов, посвященных губернаторским кампаниям. Чаще всего они делали однозначный вывод о высоких шансах действующих глав регионов на победу. Так, представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов представил расчеты по Ивановской области, Москве, Приморскому и Красноярскому краям. Они были сделаны на основе региональных опросов с выборкой 1,6 тыс. человек, которых опрашивали как поквартирно, так и по телефону (исследования по заказу ЭИСИ в Москве и Ивановской области проводились с 26 июля по 3 августа, в Приморье и Красноярском крае — с 18 по 24 августа, статистическая погрешность — 2,5%). Расчетные показатели явки и рейтингов кандидатов были сделаны с учетом данных об информированности о выборах, интереса к ним, мотивов голосования и других обстоятельств.

В Ивановской области, по мнению ВЦИОМа, губернатор Станислав Воскресенский лидирует с результатом 83,1% голосов, ожидаемая явка — 34,5%. В Москве мэру Сергею Собянину социологи прочат 77,5% при явке 38,2%. Расчетный показатель голосования за главу Приморского края Олега Кожемяко — 75,6%, явка — 34,6%. Наконец, в Красноярском крае врио губернатора Михаил Котюков может рассчитывать на 71,4% при явке 34,9%. «Подтверждаю слова о референдумном типе выборов. Во всех регионах именно такой»,— заявил господин Мамонов.

Григорий Кертман из Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) представил данные по Московской, Псковской, Нижегородской, Самарской и Омской областям (расчеты произведены на основе инициативного поквартирного опроса 1,2 тыс. респондентов, проведенного в каждом регионе с 25 июля по 10 августа, погрешность не более 3,8%). В расчетах учитывалось распределение ответов на вопросы, касающиеся политических предпочтений избирателей и вероятности их участия в выборах.

«Это не прогнозы. Наши опросы закончились за месяц до начала активной стадии избирательной кампании. Расчет — это то, что произошло бы, если бы выборы произошли на момент окончания опроса»,— предупредил господин Кертман. Согласно этим данным, глава Подмосковья Андрей Воробьев наберет 69,9% голосов при явке 37%, Михаил Ведерников (Псковская область) — 81,3% при явке 39,4%, Глеб Никитин (Нижегородская область) может рассчитывать на 81,4% при явке 35,2%, Дмитрий Азаров (Самарская область) — 79,7% при явке 39,8%, а врио омского губернатора Виталий Хоценко — 72,1% при явке 41,4%.

Рассуждая о невысоких процентах оппозиционных кандидатов (они получают менее 10% голосов везде, кроме Омской области, где расчетный показатель выдвиженца КПРФ Андрея Алехина составляет 15,2%), Григорий Кертман пояснил: «Такая устойчивая диспозиция связана с тем, что рейтинги кандидатов — это не столько их персональные рейтинги, сколько проекции поддержки их партий». То есть, по мнению социолога, оппозиционные кандидаты практически не смогли набрать персональные очки у своих избирателей.

В свою очередь, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский рассказал о расчетах по Алтайскому краю, Новосибирской и Орловской областям, а также по Хакасии. Свой прогноз ИНСОМАР обосновывает многофакторным математическим моделированием на основе инициативного телефонного опроса 1,2 тыс. респондентов в каждом регионе по квотной репрезентативной выборке (на Алтае и в Орловской области опрос проводился 2 сентября, в остальных регионах — 30–31 августа, погрешность — 2,9%).

В большинстве случаев данные были похожи на примеры из предыдущих выступлений. Так, главе Алтайского края Виктору Томенко социологи насчитали 68% при явке 34–38%, его новосибирскому коллеге Андрею Травникову — 69% при явке 30–34%, а орловскому губернатору Андрею Клычкову — 79% при явке 47–51%.

После этого господин Потуремский перешел к самому сложному региону — Хакасии. Напомним, что там предполагались «самые конкурентные» выборы, где действующему главе Валентину Коновалову (КПРФ) должен был противостоять депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Симпатии федеральных властей были на стороне единоросса, но 2 сентября он снялся с предвыборной гонки из-за болезни.

Однако в исследовании ИНСОМАР кандидат Сокол еще фигурировал, и его рейтинг среди тех, кто собирался принять участие в выборах, тогда составлял 41% при 40% у господина Коновалова. Эти цифры означали, что противостояние двух кандидатов продолжится во втором туре выборов. «Теперь говорить о каких-то расчетах, тем более электоральных прогнозах, на мой взгляд, просто невозможно»,— дипломатично заявил Виктор Потуремский. Другие участники дискуссии его поддержали.

Комментируя преимущественно референдумный характер избирательных кампаний, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев связал его с запросом избирателей на «стабильность».

«Люди хотят прислониться к сильной власти»,— сказал господин Алиев. По мнению эксперта, «бенефициаром» этого запроса стал в том числе и коммунист Коновалов.

Политконсультант Мария Сергеева, не участвовавшая в круглом столе, предупреждает, что кампании референдумного типа — это «палка о двух концах». С одной стороны, они хорошо работают на укрепление общественного консенсуса и политической стабильности, но с другой — снижают конкурентоспособность российских специалистов по гуманитарным технологиям (soft power, «мягкая сила»).

«Как при отсутствии политической конкуренции внутри страны будут появляться эффективные кадры для глобальной конкуренции идей и многочисленных информационных войн? — задается вопросом эксперт.— Это не та сфера, в которой можно прослушать теорию и стать специалистом. Если главным критерием эффективности специалиста станет умение первым добежать до начальства с красивой презентацией, такой специалист неизбежно начнет проигрывать на мировом рынке».

Андрей Винокуров