Africa Foot United назвало имя игрока, которым интересуется «Зенит»

Санкт-Петербургская футбольная команда «Зенит» начала переговоры о трансфере 22-летнего тунисского защитника Алаа Грама, выступающего за «Сфаксьен», сообщило французское издание Africa Foot United.

Журналисты отмечают, что интерес к Граму ранее проявляли клубы из Дании, Египта и Ближнего Востока, но в борьбе за футболиста лидирует «Зенит». «Сфаксьен» испытывает финансовые трудности, и поэтому готов продать игрока.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал трансфер, который, по его словам, должен стать сенсационным. Он уточнил, что речь идет об универсальном игроке, способном выступать на разных позициях.