Топ-менеджер «Зенита» заявил о готовящемся «сенсационном» трансфере

ФК «Зенит» близок к согласованию трансфера универсального игрока, способного выступать на разных позициях. Об этом заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. При этом имя предполагаемого новичка он не назвал.
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«Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну»,— цитирует господина Медведева 4 сентября ТАСС.
По словам топ-менеджера, упоминаемый им игрок может выступать на разных позициях и еще достаточно молод — то есть клуб работает на перспективу. О трансфере «Зенит» намерен сообщить в ближайшие дни, когда вся работа по переезду нового футболиста в Петербург будет завершена.
«Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера»,— подчеркнул председатель правления петербургского клуба.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшие выходные в выездном матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА.