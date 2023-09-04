Топ-менеджер «Зенита» заявил о готовящемся «сенсационном» трансфере

ФК «Зенит» близок к согласованию трансфера универсального игрока, способного выступать на разных позициях. Об этом заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. При этом имя предполагаемого новичка он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

«Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну»,— цитирует господина Медведева 4 сентября ТАСС.

По словам топ-менеджера, упоминаемый им игрок может выступать на разных позициях и еще достаточно молод — то есть клуб работает на перспективу. О трансфере «Зенит» намерен сообщить в ближайшие дни, когда вся работа по переезду нового футболиста в Петербург будет завершена.

«Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера»,— подчеркнул председатель правления петербургского клуба.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшие выходные в выездном матче 7-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА.

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