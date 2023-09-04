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Коммерсантъ FM
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Четвертый круг US Open

Мужчины. Фрэнсис Тиафо (США, 10)—Ринки Хиджиката (Австралия) 6:4, 6:1, 6:4. Бен Шелтон (США)—Томми Пол (США, 14) 6:4, 6:3, 4:6, 6:4. Тейлор Фритц (США, 9)—Доминик Штрикер (Швейцария) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 2)—Борна Гойо (Хорватия) 6:2, 7:5, 6:4.

Женщины. Елена Остапенко (Латвия, 20)—Ига Швёнтек (Польша, 1) 3:6, 6:3, 6:1. Коко Гауфф (США, 6)—Каролина Возняцки (Дания) 6:3, 3:6, 6:1. Сорана Кырстя (Румыния, 30)—Белинда Бенчич (Швейцария, 15) 6:3, 6:3. Каролина Мухова (Чехия, 10)—Ван Синьюй (Китай) 6:3, 5:7, 6:1.

  • Газета «Коммерсантъ» №163 от 05.09.2023, стр. 12

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