Глава МОК назвал невозможным изолировать Россию от мирового спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что мировой спорт невозможно изолировать от российских спортсменов, несмотря на призывы Украины сделать это. По его словам, это противоречит ценностям МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Aurelien Morissard / AP Томас Бах

Фото: Aurelien Morissard / AP

Томас Бах добавил, что МОК предоставил возможность спортсменам из России соревноваться в индивидуальном и нейтральном статусе. Он отметил, что ранее МОК дал рекомендации международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям без использованиям национальных символов их стран.

«Это система, которую мы сейчас видим работающей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Украинская сторона не рада этому на 100%, но они это приняли, потому что это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпийские игры. Мы все хотим сильную команду Украины в Париже в 2024 году. Поэтому я возвращаюсь к ценностям, потому что они лежат в основе нашего решения»,— сказал господин Бах в интервью CNBC TV18. .

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить к соревнованиям россиян, выступающих против военной операции России на Украине, в качестве нейтральных спортсменов. После Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам участвовать в международных соревнованиях с атлетами из России и Белоруссии, если они будут в нейтральном статусе.

В июле стало известно, что олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашений на летние Игры в Париже в 26 июля — за год до старта Олимпиады 2024 года — в отличие от комитетов других стран. Глава МОК Томас Бах не назвал сроков принятия решения по допуску спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры.

Олеся Павленко