Глава МОК Бах выступил против бойкота Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что бойкотирование спортивных соревнований, в том числе Олимпийских игр, не достигает цели и носит лишь символических характер. Премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина вместе с коалицией из 35 стран готова к бойкоту летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, если до них допустят спортсменов из России и Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Томас Бах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб»,— сказал глава МОК, его слова приводит телеканал CNBC-TV18.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить к соревнованиям россиян, выступающих против военной операции России на Украине, как нейтральных спортсменов. После этого Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам участвовать в международных соревнованиях с атлетами из России и Белоруссии, если они будут в нейтральном статусе.

В июле стало известно, что олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашений на летние Игры в Париже в 26 июля — за год до старта Олимпиады 2024 года — в отличие от комитетов других стран. Глава МОК Томас Бах не назвал сроков принятия решения по допуску спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры.

Анастасия Ларина