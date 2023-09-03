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В Ярославской области мужчина устроил взрыв в жилом доме

В деревне Никульское Большесельского района Ярославской области в частном доме произошел взрыв, пострадали три человека, сообщили в региональном управлении МВД. В ходе бытового конфликта со своими знакомыми мужчина привел в действие взрывное устройство, после чего покинул дом и скрылся.

Трое человек — двое мужчин и женщина — были ранены, они госпитализированы. Полиция ввела план «Перехват», в результате которого сотрудники ГИБДД соседнего Тутаевского района задержали подозреваемого. Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, задержан 47-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Нападавшему в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

По данным телеграм-канала Shot, от взрыва пострадали глава сельского поселения и местный священник, а взрыв устроил сотрудник одного из силовых ведомств. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Антон Голицын

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