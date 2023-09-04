СК возбудил дело об обнаружении массового захоронения времен ВОВ в Ленобласти

СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в связи с обнаружением массового захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны в Волосовском районе Ленобласти, сообщили в Информационном центре СК.

Захоронение было обнаружено следователями и криминалистами СК совместно с поисковыми отрядами в 1,5 км от города Волосово. Поисковые работы велись в рамках проекта «Без срока давности». Согласно архивным документам, в этом месте могут находиться останки около 2000 заключенных концентрационного лагеря «Дулаг-102», расстрелянных в годы войны. По словам историков, подобные захоронения были у каждого немецкого концлагеря в Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд оштрафовал бывшего гендиректора компании ООО «ЭврикаЛ» Юрия Мацко из Ленинградской области на 2,4 млн рублей за повреждение воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Тосненском районе. В надзорном ведомстве «Ъ» пояснили, что приговор является одним из первых в стране по статье, которую ввели в 2020 году.

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