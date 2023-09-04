Суд в Ленобласти оштрафовал бизнесмена за повреждение воинского захоронения

Тосненский городской суд Ленинградской области приговорил к штрафу в размере 2,4 млн рублей предпринимателя Юрия Мацко. Он проходил фигурантом дела о преднамеренном повреждение советского воинского захоронения рядом с поселком Тельмана и обвинялся по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.

Как сообщили 4 сентября в прокуратуре Ленобласти, было установлено, что господин Мацко, будучи гендиректором ООО «ЭврикаЛ», с марта по июнь 2021 года, зная о нахождении на принадлежащей компании территории в поселке Тельмана останков погибших бойцов Великой Отечественной войны, «в целях извлечения прибыли и проявив неуважительность к памяти предков не остановил проведение земляных работ, что привело к повреждению захоронений и перемещению останков бойцов».

Подсудимый вину в совершении преступления не признал и не раскаялся, уточнили в надзорном ведомстве.

Суд в итоге вынес решение о назначении бизнесмену штрафа, а также арестовало его имущество.

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