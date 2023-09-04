Фонтанка: Раку Александра Невского перевезут из Эрмитажа в Лавру

Саркофаг и раку Александра Невского перевезут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру до 12 сентября, со ссылкой на источники, связанные с обеими сторонами процесса, в понедельник, 4 сентября, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным одного из собеседников интернет-газеты, транспортировка запланирована на ближайшие выходные. Накануне этого события в Петербург для освящения составляющих мемориального комплекса гробницы может прибыть Патриарх Кирилл.

12 сентября РПЦ традиционно отмечает день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в середине мая Государственный Эрмитаж заключил договор со Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой на хранение серебряной гробницы с мощами Александра Невского, находившейся в музее с 1920-х годов. Христианский артефакт передают Лавре на хранение на 49 лет.

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