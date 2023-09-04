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Учительница добилась выполнения домашнего задания

Победительница конкурса молодых педагогов под эгидой «Единой России» смогла получить приз

Учитель русского языка и литературы Светлана Булгакова из Благовещенска все-таки смогла получить квартиру, которую выиграла как победительница конкурса молодых педагогов, учредителями которого выступали местное отделение «Единой России» и возглавлявший его ранее бизнесмен Александр Синьков. После того как экс-гендиректор «Амурстроя» Александр Синьков был обвинен в хищении бюджетных средств при реконструкции здания Октябрьского райотдела полиции, в городской партячейке сообщили, что у них нет обязательств перед госпожой Булгаковой. В дело вмешалась прокуратура, и в результате находящийся в СИЗО Александр Синьков подарил педагогу однокомнатную квартиру.

Александр Синьков и Светлана Булгакова во время вручения приза в 2021 году

Александр Синьков и Светлана Булгакова во время вручения приза в 2021 году

Фото: «Единая Россия»

Александр Синьков и Светлана Булгакова во время вручения приза в 2021 году

Фото: «Единая Россия»

Конкурс «Однокомнатная квартира для молодого учителя» проводился в Благовещенске с 2011 года. В рамках совместного проекта городского отделения партии «Единая Россия» и возглавлявшего его бизнесмена, вице-спикера регионального заксобрания Александра Синькова квартиры педагогам-победителям предоставляли в домах, которые строили компании Синькова. К участию в конкурсе приглашали специалистов, соответствующих ряду критериев: стаж работы 5–10 лет, возраст до 35 лет, отсутствие в собственности жилого помещения.

В 2020 году общественный совет по вопросам образования местного отделения «Единой России» рекомендовал учредителю премировать учителя русского языка и литературы школы №26 Светлану Булгакову. В решении совета были даже указаны адрес дома и номер квартиры. Решение утвердил Александр Синьков. О победе Светланы Булгаковой рассказали многие СМИ, публикация появилась и на сайте «Единой России».

Дом, где для нее предназначалось жилье, должны были достроить в 2023 году, однако в октябре 2022 года Александр Синьков был задержан и обвинен в мошенничестве — по данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств при строительстве районного отдела полиции. Тогда педагог направила обращения в городское отделение «Единой России» (на тот момент Синьков уже был отстранен от руководства) и в компанию «Амурстрой», но получила ответы, из которых следовало, что квартиру педагогу не выделят («Ъ» рассказывал об этом 24 июня 2023 года).

Получив отказы, Светлана Булгакова обратилась в прокуратуру. Надзорный орган после проверки обратился в суд с требованием возложить на компанию «Амурстрой» обязанность предоставить в собственность учителю приз в виде объекта недвижимого имущества — квартиры. Свои пояснения по этому поводу дали в компании «Амурстрой».

В ответ на запрос «Ъ» там сообщили, что Светлана Булгакова обратилась в компанию в июне 2023 года с заявлением о предоставлении спонсорской помощи в виде квартиры как победителю конкурса. «Поскольку специализированный застройщик "Амурстрой" не является учредителем данного конкурса и не обладает полной информацией о его проведении, в адрес заявителя был направлен запрос о предоставлении дополнительных документов,— сообщили “Ъ” в компании.— После их получения заявление было передано на рассмотрение генеральному директору Александру Николаевичу Синькову. Поскольку в 2023 году Александр Николаевич уже не возглавлял городское отделение "Единая Россия" Благовещенска, обращение Светланы Булгаковой не могло быть разрешено от лица партии.

В связи с чем Александр Николаевич принял решение лично и за свой счет передать в собственность Светланы Булгаковой однокомнатную квартиру как спонсорскую помощь в целях поддержки социально значимой профессии, поддержки молодых учителей Благовещенска».

Квартира площадью около 32 кв. м с ремонтом расположена в новостройке на Игнатьевском шоссе в Благовещенске.

«Эмоций и чувств, сменяющих друг друга, было много: это и счастье, и радость, и удивление (особенно в моменте, когда мне предложили встретиться лично с Александром Николаевичем), и облегчение от того, что мне не придется проходить через всевозможные юридические препирательства. В общем, эмоции стремительно сменяли друг друга, но были они исключительно положительными! Новоселье планируем сразу после завершения оформления всех необходимых документов»,— прокомментировала событие Светлана Булгакова.

В свою очередь, учитель передала Александру Синькову письмо, в котором выразила благодарность за создание конкурса, который «на протяжении многих лет служил сильнейшей мотивацией оставаться в профессии и работать лучше для огромного числа педагогов».

В Благовещенском городском суде «Ъ» сообщили, что заседание суда по иску прокуратуры было намечено на 4 сентября, но отложено на 1 ноября.

В прокуратуре Благовещенска, в свою очередь, рассказали, что будут настаивать на исковых требованиях, поскольку жилищные права педагога не восстановлены полном объеме — права собственности на квартиру Светлана Булгакова еще не оформила.

Также в Благовещенском городском суде продолжаются заседания по уголовному делу самого Александра Синькова: он и двое его подчиненных обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, фигуранты дела предъявили в УМВД по Амурской области для оплаты подложные документы о проведении работ на общую сумму 132 млн руб. Сам Александр Синьков обвинение считает необоснованным. Сейчас в суде продолжается допрос многочисленных свидетелей по делу.

Анна Яшина, Благовещенск

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