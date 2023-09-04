«Росводоканал Краснодар» предлагает услуги по вывозу стоков

«Росводоканал Краснодар» предлагает жителям города услуги ассенизаторской откачки стоков из септиков и их доставки к оборудованным точкам слива на очистных сооружениях предприятия. Профессиональный сервис, выполненный с соблюдением всех требований законодательства, а также полностью соответствующий технологическим стандартам, делает утилизацию стоков экологически безопасной

Нередко услуги по вывозу стоков предлагают недобросовестные фирмы. Такие компании используют в качестве точек слива близлежащие леса и водоемы или ближайший люк ливневой канализации, предназначенной исключительно для сбора дождя и поверхностных вод.

«Росводоканал Краснодар» заботится об экологической безопасности города, сотрудничая только с надежными партнерами с высоким уровнем ответственности, опытным персоналом и профессиональной техникой, - рассказали в пресс-службе предприятия. - Стоимость услуги формируется индивидуально, выполняется гарантированно качественно и, главное, без причинения вреда окружающей среде».

Согласно правил статьи 7 ФЗ 416 о водоснабжении и водоотведении: «абоненты, объекты капитального строительства которых подключены к центральной системе водоснабжения и не подключены к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией, либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией». Таким образом, если у потребителя есть договор на водоснабжение с ООО «Краснодар Водоканал», но его объекты, например, септик, не подключены к центральной системе канализации, то абоненту необходимо заключить дополнительный договор с ООО «Краснодар Водоканал» на откачку и вывоз стоков.

Для удобств горожан водоканалом организованы работы по выкачиванию стоков у абонентов, не подключенных к центральной системе канализации. Заказать услугу можно по телефону информационно-справочной службы ООО «Краснодар Водоканал» 8 (861) 217-03-33 или по адресу г. Краснодар ул. Каляева, д 259.

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