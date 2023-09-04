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В Ростовской области рассмотрят дело полицейского, похищавшего деньги арестованных

В Неклиновский районных суд поступило уголовное дело бывшего полицейского поста внутренней охраны ИВС местного отдела МВД Владислава Дудника, обвиненного в превышении должностных полномочий и хищениях (ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, занимая пост охранника изолятора временного содержания, полицейский тайно похищал деньги у задержанных. Как сообщалось ранее, в мае текущего года суд отправил бывшего полицейского под арест до 28 июня.

Анастасия Назарова

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