В Ростовской области полицейского подозревают в превышении полномочий и хищении

Неклиновский районный суд Ростовской области отправил под домашний арест до 28 июня сотрудника полиции Владислава Дудника, подозреваемого в превышении полномочий и хищении. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В отношении Владислава Дудника возбуждено уголовное дело по двум статьям: п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). До ареста мужчина служил на посту внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

Анастасия Назарова