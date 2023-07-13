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В Соль-Илецке произошел крупный пожар в кафе

Кафе и хозяйственный постройки горелив Соль-Илецке в четверг ночью. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

«Прибыв на место вызова, пожарные провели обследование всех помещений – люди не обнаружены. К тушению пожара привлекались силы 6 ПСЧ, службы пожаротушения и подразделения других ведомств»,— говорится в сообщении.

В итоге пожар был ликвидирован. Огонь охватил площадь 300 кв. м. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Оренбуржье произошел крупный природный пожар. Огонь охватил территорию у сел Городище и Никольское.

Георгий Портнов

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