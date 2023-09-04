Житель Соль-Илецка заколол себя ножом при виде полиции

Возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел двух местных жителей в Соль-Илецке. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Фото: СК РФ

Вечером 1 сентября текущего года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 37-летнего местного жителя. Правоохранители приехали к его 42-летнему знакомому, который находился в жилом доме в поселке Зеленый Клин.

Увидев во дворе полицейских, мужчина забежал в дом и ударил себя ножом в область

сердца. Он скончался на месте происшествия.

Следователи-криминалисты регионального СУ СК РФ провели осмотр места происшествия. С помощью строительной техники силовики демонтировали бетонные перекрытия уличного туалета и нашли в выгребной яме тела двух местных жителей 48 и 37 лет, в том числе, пропавшего без вести.

Ранее в Оренбурге были задержаны предполагаемые убийцы сотрудника ГИБДД. Преступление было совершено в 1997 году.

Георгий Портнов