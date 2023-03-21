В Оренбурге задержаны предполагаемые убийцы сотрудника ГИБДД

Правоохранители задержали и арестовали предполагаемых убийц сотрудника ГИБДД в Оренбурге. Ими оказались граждане Украины, которые 26 лет назад прибыли в город для совершения разбойных нападений. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«Так, 5 марта 1997 года в подсобном помещении около жилого дома по ул. Газовиков было обнаружено тело сотрудника ГИБДД УВД Оренбургской области в форменном обмундировании с признаками криминальной смерти в виде двух огнестрельных ранений»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что полицейский стал свидетелем того, как трое участников преступной группы выносили из дома тело своего знакомого, которого убили днем ранее. Его застрелили на месте происшествия, а затем отнесли тело в подсобное помещение. Труп своего знакомого предполагаемые преступники закопали в лесополосе в районе экопарка «Качкарский мар» в Оренбурге.

Двух подозреваемых, включая лидера группы, задержали в Оренбурге. Третьего участника сообщества обнаружили и задержали в Москве. Они проверяются на причастность к другим преступлениям. Ранее участники организованной группы из Оренбуржья были осуждены за убийство бизнесменов.

Георгий Портнов