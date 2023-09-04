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Ярославский губернатор посетил пострадавших при взрыве в жилом доме

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил в больнице пострадавших при взрыве главу Вареговского поселения Большесельского района Федора Новикова и настоятеля Крестовоздвиженского храма, отца Дмитрия. Об этом господин Евраев сообщил в своем телеграм-канале.

Глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков (слева)

Глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков (слева)

Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева

Глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков (слева)

Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в деревне Никульское Большесельского района Ярославской области в частном доме произошел взрыв, пострадали три человека. В ходе бытового конфликта со своими знакомыми мужчина привел в действие взрывное устройство, после чего покинул дом и скрылся. Трое человек были ранены и госпитализированы. Полиция задержала подозреваемого.

Губернатор рассказал, что господин Новиков и отец Дмитрий получили осколочные ранения.

«Оба чувствуют себя уже нормально, настроение бодрое. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения домой»,— написал Михаил Евраев.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Алла Чижова

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