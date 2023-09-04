Универсал Mercedes-Benz E-Class Estate получил «внедорожную» версию All-Terrain

Компания Mercedes-Benz представила новую модификацию универсала E-Class Estate последнего поколения — «внедорожное» исполнение All-Terrain.

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Автомобиль получил новую решетку радиатора, переработанные бампера с защитными пластинками, пластиковые накладки на колесные арки и дополнительные хромированные детали декора. В салоне появились накладки на педали из нержавеющей стали и коврики с логотипом All-Terrain, а также шильдики с обозначением новой модификации.

В оснащение включена полный привод и пневматическая подвеска AirMatic с системой поддержания постоянного дорожного просвета независимо от загрузки автомобиля, а также функция «прозрачный капот», которая с помощью камер кругового обзора позволяет контролировать дорогу на пути автомобиля. Заявлена поддержка смартфона iPhone и «умных» часов Apple Watch в качестве ключа от машины.

Новый E-Class Estate All-Terrain выйдет на рынок в трех версиях. Предложены 197-сильная модификация E 220 d с турбодизелем, 381-сильная версия E 450 с бензиновым мотором и а также гибридное исполнение E 300 de имеет 230-сильную силовую установку со 1974-сильным дизельным двигателем и 129-сильным электромотором и батареей 25,4 кВт·ч. Все модификации оснащаются 23-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Выпуск нового Mercedes-Benz E-Class Estate All-Terrain будет налажен на заводе в немецком Зиндельфингене, а продажи «внедорожной» версии универсала на европейском рынке стартуют в начале 2024 года. Напомним, премьера базового универсала состоялась летом 2023 года.

Максим Вершинин

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