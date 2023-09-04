Зарубежные СМИ: Что изменится после назначения нового министра обороны Украины?

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Заявление поступило в Верховную раду. 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет уволить главу Минобороны и попросил депутатов утвердить новую кандидатуру — Рустема Умерова, который сейчас руководит Фондом госимущества. Кадровые перестановки украинский президент объяснил тем, что Минобороны «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Замену ключевой фигуры в разгар военных действий анализируют и западные СМИ. Обозреватели считают, что за назначением Умерова последуют изменения и в тактике военных действий. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

Смена главы оборонного ведомства Украины происходит на грани больших успехов на фронте, отмечает Financial Times.

Издание предполагает, что после невпечатляющего контрнаступления на юго-востоке страны, похоже, украинские войска готовы поменять расклад сил. И хоть генеральный штаб Вооруженных сил действует независимо от Министерства обороны, роль министра в координации боевых действий является ключевой. Именно он отвечает за мобилизацию войск и закупку вооружения.

Reuters добавляет, что решение об отставке Резникова принято в рамках борьбы с коррупцией. Эту работу Зеленский стремится подчеркнуть, чтобы доказать Евросоюзу, что Украина выполняет все требования как кандидат на вступление в ЕС. Минобороны под руководством Резникова обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных.

The New York Times объяснял кадровую встряску в высшем руководстве Украины затянутостью военного конфликтом с Россией. Немаловажным фактором стали просьбы самого Резникова об уходе в отставку, отмечает газета. При этом несмотря на то, что Умеров состоит в оппозиционной партии «Голос», именно он был главным переговорщиком по зерновой сделке и обмену пленными

За 550 дней, пока длится военный конфликт между Россией и Украиной, у Алексея Резникова есть немало заслуг, отмечает Bloomberg.

Он, например, лоббировал на Западе преодоление табу на поставки мощной военной техники, в том числе ракетных комплексов Himars. Похоже, что он добился и прогресса в передаче истребителей F-16. Получать их будет уже Умеров.

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