Декан ульяновского авиаинститута подозревается в получении взяток

В Ульяновской области в отношении декана транспортного института возбуждено уголовное дело за получение взяток от студентов, сообщило в понедельник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (ЦМСУТ СКР, Нижний Новгород). По данным ведомства, декан подозревается в мелком взяточничестве лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, до одного года лишения свободы). 44-летний декан факультета летной эксплуатации и управления воздушным движением УИГА Алексей Чихранов был задержан в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, которое ведется совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ, c 2020 года по 2023 год Алексей Чихранов получал от студентов заочного отделения взятки за положительную и беспрепятственную сдачу экзамена без фактической проверки знаний, «для получение положительной отметки студентам требовалось передать через посредника определенную денежную сумму». Конкретные суммы «тарифа за сдачу экзамена» следствие не называет, но судя по статье обвинения, он не превышал 10 тыс. руб. Всего следствием выявлено более 100 эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Мера пресечения пока не избрана, обвинение подозреваемому еще не предъявлено.

Ранее Игорь Эдель, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, был уволен с поста советника губернатора Ульяновской области «по собственному желанию». Сотрудники администрации губернатора даже не знали об этом.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Из СИЗО — "по собственному"».

Андрей Васильев, Ульяновск