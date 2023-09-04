На Вторчермете снесут огромный недострой и 14 жилых домов в рамках КРТ

Власти Екатеринбурга отдали земельный участок на Вторчермете в границах улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков под комплексное развитие территорий (КРТ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации за подписью мэра Алексея Орлова. Как указано в документах, под КРТ отдают участок площадью 37,49 тыс. кв. м.

В постановление говорится, что под снос пойдут 14 двухэтажных жилых домов (1952–1959 годов), также в зону КРТ попадает недостроенное здание на Мусоргского, 6, которое продавали на торгах. Площадь недостроя составляет 17,5 тыс. кв. м. Жилые дома планируют снести на улицах Мусоргского, Патриса Лумумбы, в переулках Газорезчиков и Обходном.

Девелоперу, который выкупит данную территорию, можно будет заниматься строительством я многоэтажной среднеэтажной жилой застройкой. Кроме того, застройщику надо будет обеспечить подготовку проектно-сметной документации на строительство отдельно стоящего здания детского сада на 225 мест. Предельный срок реализации проекта составляет 13 лет с даты заключения договора.

Напомним, на прошлой неделе администрация Екатеринбурга объявила о торгах для застройщиков по трем площадкам для КРТ.

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