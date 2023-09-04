Тюменские энергетики помогли собрать в школу более 300 детей

«Россети Тюмень» приняли участие во всероссийской акции «Собери ребенка в школу». В преддверии Дня знаний помощь от системообразующего электросетевого предприятия получили более 300 нуждающихся семей из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.



Энергетики ежегодно принимают участие в этой благотворительной акции. В этом году в течение двух недель молодые специалисты компании вместе с профсоюзом собирали средства на покупку необходимых школьных принадлежностей: рюкзаков и канцелярии. Всего было сформировано 310 наборов для ребят из Сургута, Нягани, Урая, Нефтеюганска, Нижневартовска, Тюмени и Ноябрьска.

Также работники «Россети Тюмень» из 12 городов макрорегиона в рамках благотворительного проекта компании «Добрые знания» собрали более 350 книг и порядка 6,2 тысячи канцелярских принадлежностей для детей из Донецкой народной республики. Специально для первоклашек энергетики отправили в ДНР рюкзаки и школьные наборы.

«Россети Тюмень» регулярно принимают участие в экологических, социально значимых и благотворительных инициативах. Вклад работников электросетевого предприятия в развитие волонтерского движения Тюменского макрорегиона отмечен благодарственными письмами от муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений.